Обнаружена первая «асимметричная» экзопланета

Международная группа астрономов открыла экзопланету размером с Юпитер с уникальной асимметричной атмосферой.

Исследователи отметили, что это первый случай наблюдения восточно-западной асимметрии экзопланеты, проходящей мимо своей звезды. Планету удалось обнаружить с помощью орбитального телескопа James Webb.

Небесное тело вращается вокруг своей звезды под названием WASP-107, расположенной примерно в 212 световых годах от Земли в созвездии Девы. По своему размеру данная экзопланета сопоставима с Юпитером, но при этом она в десять раз легче него.

Получившая название WASP-107b экзопланета находится в приливном захвате своей звезды. Это значит, что одна из ее сторон всегда обращена к светилу, тогда как вторая постоянно погружена в темноту. В результате средняя температура на планете составляет 476 градусов Цельсия.

Ученые удалось разделить сигналы с восточной и западной сторон атмосферы, в результате они получили представление о конкретных процессах, происходящих в атмосфере WASP-107b. Они подтвердили значительную атмосферную асимметрию.

При этом данные наблюдений противоречат результатам компьютерного моделирования, показавшим, что у планеты с такими характеристиками не должно быть асимметричной атмосферы. Чтобы понять причину феномена, WASP-107b изучат дополнительно.