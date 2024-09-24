Православный мессенджер появится в России

Православный мессенджер под названием «Зосима» запустят в России до конца 2024 года, сообщил президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов.

Изначально платформу разработали для проекта «Спаси и сохрани» по реставрации храмов Ярославской области — он должен был упростить взаимодействие с гражданами, которые направляли заявки с объектами.

Несмотря на то, что сервис разрабатывали в качестве инструмента для проекта «Спаси и сохрани», его решили использовать в более широких целях. Предполагается, что проект запустят в ноябре 2024 года, он получит дополнительный функционал.

Агапов уточнил, что мессенджер «Зосима» будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах всем желающим. Другие подробности о работе сервиса пока не раскрываются.