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Принят закон об отправке подсудимых на военную операцию

Источник:
РИА Новости
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Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об освобождении от уголовной ответственности на стадии судебного производства по делам в отношении мобилизованных или заключивших контракт о прохождении военной службы.

Документ изменяет статью 78.1 УК, которая устанавливает порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с заключением контракта на военную службу в период мобилизации, военного времени или военного положения.

Ранее в ней говорилось, что от ответственности освобождаются люди, в отношении которых приостановлено предварительное расследование по их уголовному делу (за исключением совершивших ряд определенных преступлений).

Теперь термин «предварительное расследование» заменен на «производство по уголовному делу», а также добавлено условие «по ходатайству командования воинской части (учреждения)».

Освобождение от уголовной ответственности наступает со дня награждения государственной наградой в период прохождения военной службы либо со дня увольнения по ряду оснований. Эти пункты закона действовали и ранее.

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Оборона #Армия #Законы
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paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

sib_man9

это животное на грани краха , словам его цена нулевая

GammiPluh

землю, предприятия, бизнесы, ну и да - тарасиков в первую очередь, о чем прямо говорит

corrector

Свинья, дорвавшаяся до корыта, не думает о бойне