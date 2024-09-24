Принят закон об отправке подсудимых на военную операцию

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об освобождении от уголовной ответственности на стадии судебного производства по делам в отношении мобилизованных или заключивших контракт о прохождении военной службы.

Документ изменяет статью 78.1 УК, которая устанавливает порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с заключением контракта на военную службу в период мобилизации, военного времени или военного положения.

Ранее в ней говорилось, что от ответственности освобождаются люди, в отношении которых приостановлено предварительное расследование по их уголовному делу (за исключением совершивших ряд определенных преступлений).

Теперь термин «предварительное расследование» заменен на «производство по уголовному делу», а также добавлено условие «по ходатайству командования воинской части (учреждения)».

Освобождение от уголовной ответственности наступает со дня награждения государственной наградой в период прохождения военной службы либо со дня увольнения по ряду оснований. Эти пункты закона действовали и ранее.