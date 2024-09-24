Средняя зарплата в России установила исторический рекорд

Средняя зарплата в России по итогам первой половины 2024 года впервые превысила отметку 80 тысяч рублей. Согласно результатам исследования «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру», она составила 82 тысячи рублей.

За год средняя зарплата в стране выросла на 12%. Наибольший рост зарплат произошел в Татарстане — 23,4%. Высокие темпы роста зарплат также зафиксированы в Курганской (+22,8%), Астраханской (+20,8%), Оренбургской и Челябинской областях (+20,7% в обоих регионах).

Более 100 тысяч рублей зарабатывают жители 12 регионов. Максимальную зарплату получают на Чукотке — 179,3 тысячи рублей. В топ-5 также входят Москва (144,1 тысячи рублей), ЯНАО (143,9 тысячи рублей), Магаданская область (140,3 тысячи рублей), Камчатский край (123,5 тысячи рублей).

В целом 47% российских компаний уже повысили заработные платы сотрудникам во втором квартале 2024 года. Еще 57% работодателей собираются увеличить зарплаты части коллектива в третьем квартале года.