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«План победы» Зеленского посчитали детонатором мировой войны

Источник:
Sibnet.ru
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Так называемый «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского на самом деле является «детонатором» новой мировой войны, заявила депутат немецкого бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

Парламентарий на своей странице в соцсети Х отметила, что для «победы» Украины над ядерной державой США и страны НАТО должны полноценно участвовать в конфликте, который в этом случае превратится в новую мировую войну.

Дагделен отметила, что большая часть населения ФРГ выступает против эскалации и поддерживает скорейшее завершение конфликта Москвы и Киева. Депутат призвала правящую коалицию Олафа Шольца прекратить «игнорировать большинство».

«План победы» Зеленского содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, документ предусматривает получение более мощных видов вооружения.

Еще одним пунктом украинского «плана победы» является продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

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Политика #Мир
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paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

sib_man9

это животное на грани краха , словам его цена нулевая

GammiPluh

землю, предприятия, бизнесы, ну и да - тарасиков в первую очередь, о чем прямо говорит

corrector

Свинья, дорвавшаяся до корыта, не думает о бойне