Так называемый «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского на самом деле является «детонатором» новой мировой войны, заявила депутат немецкого бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

Парламентарий на своей странице в соцсети Х отметила, что для «победы» Украины над ядерной державой США и страны НАТО должны полноценно участвовать в конфликте, который в этом случае превратится в новую мировую войну.

Дагделен отметила, что большая часть населения ФРГ выступает против эскалации и поддерживает скорейшее завершение конфликта Москвы и Киева. Депутат призвала правящую коалицию Олафа Шольца прекратить «игнорировать большинство».

«План победы» Зеленского содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, документ предусматривает получение более мощных видов вооружения.

Еще одним пунктом украинского «плана победы» является продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.