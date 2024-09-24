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Путин освободил Якушева с поста полпреда на Урале

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин освободил Владимира Якушева от должности своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УрФО).

«Освободить Владимира Владимировича Якушева от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», —  говорится в тексте указа президента.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Якушев может стать сенатором от Тюменской области. Сам Якушев позже в беседе с журналистами не стал отрицать такую возможность.

Якушев был назначен полпредом президента в УрФО в 2020 году. Он сменил Николая Цуканова, работавшего на этом посту с 2018 года. До этого Якушев был губернатором Тюменской области, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

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Политика #Россия
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