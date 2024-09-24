Путин освободил Якушева с поста полпреда на Урале

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Якушева
от должности своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе
(УрФО).
«Освободить Владимира Владимировича Якушева от должности
полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе», — говорится в тексте
указа президента.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Якушев может стать сенатором от Тюменской области. Сам Якушев позже в беседе с журналистами не стал отрицать такую возможность.
Якушев был назначен полпредом президента в УрФО в 2020 году.
Он сменил Николая Цуканова, работавшего на этом посту с 2018 года. До этого
Якушев был губернатором Тюменской области, министром строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ.