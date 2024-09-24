Пловчиха Ефимова пропустила начало сезона из‑за укуса собаки

Бездомная собака покусала двукратную вице-чемпионку Олимпиады в Рио-де-Жанейро Юлию Ефимову, из-за этого она пропустила несколько этапов Кубка мира, рассказала сама спортсменка.

«В начале сезона произошел неприятный инцидент, меня покусала бездомная собака, поэтому тренировки отложились почти на месяц. Для меня это было очень неприятно, потому что приходилось принимать медикаменты, которые не хотелось бы употреблять», — сказала Ефимова в эфире программы «Громко» на канале «Матч ТВ».

Спортсменка добавила, что планировала участвовать в этапах Кубка мира, а теперь, вероятнее всего, успеет только на последний этап.

Ефимовой 32 года, она двукратный серебряный призер Игр-2016 (100 и 200 м брассом) и бронзовая медалистка Олимпиады в Лондоне (200 м брассом), а также шестикратная чемпионка мира.

Пловчиха в июне получила нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, но не смогла отобраться на Олимпиаду в Париже через чемпионат Багамских Островов.