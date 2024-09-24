Huawei прекратит выпуск новых ноутбуков с Windows

Китайская Huawei откажется от Windows на своих ноутбуках в пользу собственной операционной системы HarmonyOS, сообщил представитель правления компании Юй Чэндун.

Он уточнил, что текущие модели станут последними, работающими на сторонней ОС. Новые линейки будут продаваться с установленной HarmonyOS вместо Windows, передает портал Huaweicentral.com.

Чэндун отметил, что этот шаг вынужденный, Huawei прекращает поддержку Windows после санкций США. Компанию внесли в черный список американского Министерства торговли в 2019 году.

В результате Huawei стала снижать зависимость от иностранных компонентов и программного обеспечения. При этом компания пока еще никогда не устанавливала HarmonyOS на компьютеры, так как изначально она предназначалась только для Android-устройств.

Ожидается, что до конца текущего года будет выпущена HarmonyOS для десктопов, операционная система будет иметь открытый исходный код.