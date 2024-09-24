Зеленский заявил о скором завершении украинского конфликта

Конец конфликта России и Украины ближе, чем можно предположить, заявил прибывший в США президент Владимир Зеленский.

«Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы близки к концу войны. Нам просто нужно быть очень сильными», — приводит РБК слова Зеленского, сказанные им в интервью ABC News.

По его мнению, Украина только с «сильной позиции» может подтолкнуть президента России Владимира Путина к завершению конфликта.

Несмотря на слова о «близком к концу» вооруженном конфликте, Зеленский продолжил требовать от западных партнеров укрепить украинскую армию.

Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва никогда не рассматривала всерьез так называемую мирную формулу Зеленского, вокруг которой «плавают» многочисленные идеи западных политиков.