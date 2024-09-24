Омские школьники подожгли вертолет

Центральный районный суд в Омске арестовал двух подростков, которые подожгли вертолет на одной из площадок в области, сообщила пресс-служба судов региона.
Двух 16-летних омичей обвиняют в совершении теракта — п.
«а», «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса. Им грозит до 20 лет лишения
свободы.
Школьники 21 сентября проникли на авиабазу и бросили в
вертолет Ми-8 «коктейль Молотова». На опубликованных в телеграм-каналах видео
один из подростков признается, что проник на вертолетную площадку и поджег воздушное
судно по указанию собеседника из Telegram. Второй снимал происходящее
на видео.
Неизвестный обещал заплатить 20 тысяч долларов. Денег школьники
не получили, а переписка была удалена отправителем.
По информации телеграм-канала Shot, пострадавшее судно было списано.