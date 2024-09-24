Омские школьники подожгли вертолет

Центральный районный суд в Омске арестовал двух подростков, которые подожгли вертолет на одной из площадок в области, сообщила пресс-служба судов региона.

Двух 16-летних омичей обвиняют в совершении теракта — п. «а», «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Школьники 21 сентября проникли на авиабазу и бросили в вертолет Ми-8 «коктейль Молотова». На опубликованных в телеграм-каналах видео один из подростков признается, что проник на вертолетную площадку и поджег воздушное судно по указанию собеседника из Telegram. Второй снимал происходящее на видео.

Неизвестный обещал заплатить 20 тысяч долларов. Денег школьники не получили, а переписка была удалена отправителем.

По информации телеграм-канала Shot, пострадавшее судно было списано.