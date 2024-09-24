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Омские школьники подожгли вертолет

Источник:
Sibnet.ru
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Центральный районный суд в Омске арестовал двух подростков, которые подожгли вертолет на одной из площадок в области, сообщила пресс-служба судов региона.

Двух 16-летних омичей обвиняют в совершении теракта — п. «а», «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Школьники 21 сентября проникли на авиабазу и бросили в вертолет Ми-8 «коктейль Молотова». На опубликованных в телеграм-каналах видео один из подростков признается, что проник на вертолетную площадку и поджег воздушное судно по указанию собеседника из Telegram. Второй снимал происходящее на видео.

Неизвестный обещал заплатить 20 тысяч долларов. Денег школьники не получили, а переписка была удалена отправителем.

По информации телеграм-канала Shot, пострадавшее судно было списано.

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ЧП #Происшествия #Омск
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Топ комментариев

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

nicollaich

Андрюша, надо всегда помнить о том, что слово-не воробей.

mosquito__2010

начал осознавать постепенно макаревич что всю дорогу жил в мире западных иллюзий. ситуацию можно было...

sib_man9

это животное на грани краха , словам его цена нулевая