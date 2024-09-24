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Штраф за пропаганду чайлдфри составит до 5 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Штраф за пропаганду отказа от деторождения (так называемого движения чайлдфри) могут составить до 5 миллионов для юридических лиц, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, указанные суммы штрафов выбраны по аналогии со штрафами за пропаганду ЛГБТ и смены пола.

Пакет законопроектов, направленных на запрет пропаганды отказа от деторождения в СМИ, интернете, фильмах и реклам будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

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Топ комментариев

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

nicollaich

Андрюша, надо всегда помнить о том, что слово-не воробей.

mosquito__2010

начал осознавать постепенно макаревич что всю дорогу жил в мире западных иллюзий. ситуацию можно было...

sib_man9

это животное на грани краха , словам его цена нулевая