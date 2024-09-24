АвтоВАЗ опроверг планы перезапуска Renault Logan и Sandero

АвтоВАЗ не собирается перезапускать производство автомобилей Renault Logan и Sandero в Санкт-Петербурге, сообщил директор по связям с общественностью компании Сергей Ильинский.

«Что касается планов по производству бывших моделей Renault где бы то ни было, <…> АвтоВАЗ не объявлял ни подобных планов, ни какой-то конкретики по поводу запуска модели Renault на каком бы то ни было заводе», — сказал Ильинский в беседе с Business FM.

По его словам, АвтоВАЗ и «Автозавод Санкт-Петербург» никак не связаны.

О том, что Renault Logan и Sandero третьего поколения встанут на конвейер в Санкт-Петербурге и будут называться Xсite, написал телеграм-канал «Русский автомобиль».

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков скептически оценил подобный инсайд. По его словам, Logan надо импортозамещать, с чем есть проблемы. Также есть вопрос по цене Logan, который точно не будет стоить тех денег, которые покупатели привыкли отдавать за эту модель.