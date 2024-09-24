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Самая крупная пиратская библиотека Flibusta закроется

Источник:
Sibnet.ru
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Создатель крупнейшей пиратской онлайн-библиотеки Flibusta предупредил сообщество об окончании работы проекта и своем уходе из жизни.

«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, Flibusta на этом видимо закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело. Серверы оплачены еще на несколько недель»,— написал он в посте с заголовком «Конец».

Flibusta работает с 2009 года, на сайте бесплатно публикуют электронные версии книг. В апреле 2016 года из-за жалоб правообладателей Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке Flibusta.

Глиобластома — агрессивная злокачественная опухоль центральной нервной системы. Без лечения опухоль может привести к смерти всего за несколько месяцев.

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Топ комментариев

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

nicollaich

Андрюша, надо всегда помнить о том, что слово-не воробей.

mosquito__2010

начал осознавать постепенно макаревич что всю дорогу жил в мире западных иллюзий. ситуацию можно было...

sib_man9

это животное на грани краха , словам его цена нулевая