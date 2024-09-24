Самая крупная пиратская библиотека Flibusta закроется

Создатель крупнейшей пиратской онлайн-библиотеки Flibusta предупредил сообщество об окончании работы проекта и своем уходе из жизни.

«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, Flibusta на этом видимо закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело. Серверы оплачены еще на несколько недель»,— написал он в посте с заголовком «Конец».

Flibusta работает с 2009 года, на сайте бесплатно публикуют электронные версии книг. В апреле 2016 года из-за жалоб правообладателей Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке Flibusta.

Глиобластома — агрессивная злокачественная опухоль центральной нервной системы. Без лечения опухоль может привести к смерти всего за несколько месяцев.