Путин захотел продлить пребывание главы СК в должности после 70 лет

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о продлении срока службы председателя Следственного комитета, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в закон «О Следственном комитете РФ». Согласно инициативе, срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом.

В настоящее время предельный возраст пребывания на службе в Следственном комитет составляет 65 лет. При этом срок службы может быть продлен до достижения сотрудником возраста 70 лет по решению руководителя соответствующего следственного органа СК.

Следственный комитет возглавляет Александр Бастрыкин. Ему 71 год. Был назначен на пост главы СК в январе 2011 года.