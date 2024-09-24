Telegram выдаст силовикам IP-адреса нарушителей

Telegram обновил политику конфиденциальности, теперь мессенджер будет раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов нарушителей, сообщил основатель платформы Павел Дуров.

«Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы. Эти меры должны отпугнуть преступников», — написал он в своем официальном канале.

Дуров уточнил, что поиск в Telegram позволяет пользователям находить общедоступные каналы и ботов, однако это функция была использована злоумышленниками для продажи незаконных товаров.

За последние несколько недель специальная команда модераторов сделала поиск в Telegram намного безопаснее. Дуров подчеркнул, что весь проблемный контент, который был выявлен, более недоступен.

Павел Дуров был задержан французскими силовиками в конце августа. Бизнесмену предъявили обвинения по шести пунктам, касающимся отказа сотрудничать с властями страны и соучастия в представлении цифровых инструментов для мошенничества, распространения детского порно и торговли наркотиками.

В настоящее время Дуров отпущен на свободу под залог, в течение полугода миллиардеру запрещено покидать территорию Франции. После этого он заявил, что со стороны официального Парижа было ошибкой обвинять его в преступлениях, совершенных третьими лицами.