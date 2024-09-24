Антивирус «Касперского» сам удалился с компьютеров американцев

Антивирусные решения «Лаборатории Касперского» автоматически удалились с компьютеров частных пользователей из США. Ранее власти США объявили российскую компанию угрозой национальной безопасности.

Порядка 1 миллиона пользователей антивирусных продуктов российской компании в США были переведены на антивирус UltraAV компании Pango Group в автоматическом режиме. UltraAV является американской компанией, на нее не распространяются какие-либо ограничения.

«Если вы является платным клиентом Kaspersky, то после завершения перехода защита UltraAV будет активна на вашем устройстве, и вы сможете использовать все дополнительные премиальные функции», — говорится в сообщении UltraAV.

Замена антивируса позволит теперь уже бывшим клиентам «Лаборатории Касперского» продолжить получать обновления безопасности. Разработчики утверждают, что в арсенале UltraAV есть все необходимые инструменты для обеспечения кибербезопасности.