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Антивирус «Касперского» сам удалился с компьютеров американцев

Источник:
Neowin
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Антивирусные решения «Лаборатории Касперского» автоматически удалились с компьютеров частных пользователей из США. Ранее власти США объявили российскую компанию угрозой национальной безопасности.

Порядка 1 миллиона пользователей антивирусных продуктов российской компании в США были переведены на антивирус UltraAV компании Pango Group в автоматическом режиме. UltraAV является американской компанией, на нее не распространяются какие-либо ограничения.

«Если вы является платным клиентом Kaspersky, то после завершения перехода защита UltraAV будет активна на вашем устройстве, и вы сможете использовать все дополнительные премиальные функции», — говорится в сообщении UltraAV.

Замена антивируса позволит теперь уже бывшим клиентам «Лаборатории Касперского» продолжить получать обновления безопасности. Разработчики утверждают, что в арсенале UltraAV есть все необходимые инструменты для обеспечения кибербезопасности.

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Топ комментариев

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

nicollaich

Андрюша, надо всегда помнить о том, что слово-не воробей.

mosquito__2010

начал осознавать постепенно макаревич что всю дорогу жил в мире западных иллюзий. ситуацию можно было...

Asd10

Стигматизирует его это как понимать? Весь болячками покрылся???