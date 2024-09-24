Появилась приоритетная версия отравления семьи в Красноярском крае

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Отравление аэрозолем от насекомых — приоритетная версия в расследовании трагедии красноярской семьи, в которой скончались четверо детей, сообщила прокуратура региона.

«В рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», — говорится в сообщении ведомства.

Семья из поселка Красная Сопка 21 сентября обратилась в больницу с признаками отравления — они поужинали курицей и пельменями из местного магазина. В течение двух дней скончались четверо детей в возрасте от шести до 13 лет.

Взрослые члены семьи — отец и мать — пришли в сознание 23 сентября. Женщина беременна, она на девятом месяце, плоду ничего не угрожает.

Из дома семьи были отправлены на экспертизу удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, а также ветеринарные лекарственные препараты.

По предварительным данным экспертов КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», в организме отца детей и 12-летней девочки следов не обнаружено сыпучего инсектицидного средства от мух.