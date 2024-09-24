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Ядерное оружие защитит землян от космической угрозы

Источник:
Sibnet.ru
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Американские физики описали способ использования ядерных боеголовок для защиты Земли от опасных астероидов.

Наиболее очевидным методом применения ядерного оружия против астероида кажется прямой удар по несущему угрозу объекту. Однако это может привести к тому, что космическая скала расколется на множество фрагментов, которые обрушатся на планету метеоритным дождем.

Вместо непосредственной бомбардировки исследователи предложили взорвать ядерную боеголовку на расстоянии около двух километров от астероида, обрушив на него мощное рентгеновского излучения.

Рентгеновский импульс способен испарить часть астероида, изменив его траекторию и отклонить объект от Земли. Для подтверждения своих выводов ученые использовали один из мощнейших лабораторных источников радиации в мире под названием Z Machine.

Физики имитировали рентгеновский импульс от ядерного взрыва, сгенерировав облако плазмы, сжав аргоновый газ с помощью магнитных полей. Рентгеновские импульсы генерировали струи пара и разгоняли их до скорости около 250 километров в час, что соответствовало прогнозам.

Масштабируя результаты до астероида диаметром четыре километра и взрыва ядерной бомбы мощностью в мегатонну в двух километрах от его поверхности, исследователи предположили, что полученный толчок может отклонить опасные астероиды от Земли.
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