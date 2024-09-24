Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом в истории»

Президент Украины Владимир Зеленский является «лучшим продавцом в истории», так как увозит из США огромные суммы денег, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп

«Зеленский — лучший продавец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, то уезжает из нее с 60 миллиардами долларов», — сказал он на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания, передает ТАСС.

Трамп отметил, что Зеленский желает победы в выборах президента США демократам, так как получает от них деньги. Политик пообещал, что в случае победы на выборах он позвонит Зеленскому и президенту Владимиру Путину, чтобы они немедленно заключили сделку.

23 сентября Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где проходит 79-я сессия Генеральная Ассамблея ООН. Ожидается, что украинский лидер примет участие в ряде международных мероприятий, а также встретится с главами некоторых государств.