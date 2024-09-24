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Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом в истории»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский является «лучшим продавцом в истории», так как увозит из США огромные суммы денег, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп

«Зеленский — лучший продавец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, то уезжает из нее с 60 миллиардами долларов», — сказал он на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания, передает ТАСС.

Трамп отметил, что Зеленский желает победы в выборах президента США демократам, так как получает от них деньги. Политик пообещал, что в случае победы на выборах он позвонит Зеленскому и президенту Владимиру Путину, чтобы они немедленно заключили сделку.

23 сентября Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где проходит 79-я сессия Генеральная Ассамблея ООН. Ожидается, что украинский лидер примет участие в ряде международных мероприятий, а также встретится с главами некоторых государств.

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Политика #Мир
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paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

nicollaich

Андрюша, надо всегда помнить о том, что слово-не воробей.

mosquito__2010

начал осознавать постепенно макаревич что всю дорогу жил в мире западных иллюзий. ситуацию можно было...

Asd10

Стигматизирует его это как понимать? Весь болячками покрылся???