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Китайский производитель удаленно отключит ввезенные в Россию машины

Источник:
Sibnet.ru
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Китайский производитель электрокаров Zeekr отключит автомобили, ввезенные в Россию по «серым» каналам. Ограничения затронут электрокары, выпущенные после 15 июля 2024 года, их функционал заблокируют удаленно.

В случае обнаружения автомобилей Zeekr за пределами зоны обслуживания, указанной в договоре, система выдаст предупреждение и предложит вернуть машину на территорию Китая, пишет издание Tengri Auto со ссылкой на представителя марки.

Импортеры Zeekr рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости», что российские дилеры уже разработали решение этой проблемы — владельцы «серых» Zeekr могут купить специальный электронный блок, который изолирует автомобиль от мастер-аккаунта, управляемого из Китая. Однако пока неясно, насколько эффективным окажется такое решение.

По данным «Автостата», за восемь месяцев в России поставлено на учет 5559 машин Zeekr. По оценкам специалистов, как минимум треть из них в настоящее время находится под угрозой блокировки бортовых мультимедийных систем.

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