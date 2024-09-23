АвтоВАЗ перезапустит производство Renault Logan и Sandero третьего поколения. В продаже автомобили появятся под брендом Xcite.

В настоящее время обновленные Renault Logan и Sandero готовы к сборке на 75%, значительная часть проблем с комплектующими и оснасткой была решена во время производства Lada Iskra, пишет телеграм-канал «Русский автомобиль».

Машины будут собираться на базе «Автозавода Санкт-Петербург». Logan и Sandero станут первыми в списке локализованных автомобилей новой марки, однако сроки запуска производства пока неизвестны.

Сейчас «Автозавод Санкт-Петербург» занимается сборкой кроссовера Xcite X-Cross 8, машинокомплекты которого поставляются из Китая. Суточный объем производства этой модели достиг 30 автомобилей.