Сделан очередной шаг к штрафам за опасное вождение

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении штрафов до 5 тысяч рублей за опасное вождение.

«Опасному вождению в КоАПе и усиленной ответственности для лихачей на дороге — быть!» — написал продвигающий законопроект депутат Ярослав Нилов в телеграм-канале.

Законопроект внесла в Госдуму в июне группа депутатов от ЛДПР. Они предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 12.38 (опасное вождение).

Нарушение Правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, повлечет штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение предлагается лишать водителя прав на срок от одного до трех месяцев.