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Сделан очередной шаг к штрафам за опасное вождение

Источник:
Sibnet.ru
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении штрафов до 5 тысяч рублей за опасное вождение.

«Опасному вождению в КоАПе и усиленной ответственности для лихачей на дороге — быть!» — написал продвигающий законопроект депутат Ярослав Нилов в телеграм-канале.

Законопроект внесла в Госдуму в июне группа депутатов от ЛДПР. Они предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 12.38 (опасное вождение).

Нарушение Правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, повлечет штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение предлагается лишать водителя прав на срок от одного до трех месяцев.

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Топ комментариев

nicollaich

Андрюша, надо всегда помнить о том, что слово-не воробей.

mosquito__2010

начал осознавать постепенно макаревич что всю дорогу жил в мире западных иллюзий. ситуацию можно было...

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

Asd10

Стигматизирует его это как понимать? Весь болячками покрылся???