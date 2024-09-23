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Школьник с молотком напал на одноклассников в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Школьник с ножом и молотком напал на одноклассников в поселке Балаганск Иркутской области в понедельник. Пострадали трое подростков.

Один из учеников «причинил телесные повреждения своим одноклассникам» в одной из общеобразовательных школ Балаганского района, сообщило СУ СК РФ по региону.

По данным телеграм-каналов, нападение произошло на перемене в школе №1 поселка Балаганск. Восьмиклассник зашел в физкультурную раздевалку и набросился на подростков. Услышав крики, в помещение ворвался учитель физкультуры и обезвредил мальчика.

Напавшему 13 лет, он воспитывается в полной семье, на профилактических учетах не состоял, сигналов о неблагополучии не было, сообщила детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева. По ее словам, трое подростков получили «небольшие ранения», одному ученику понадобилась медпомощь.

Школьник предположительно получил «инструкции» о нападении в соцсетях, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «По моей информации (пока предварительной), инструкции о совершении нападения подросток получал от неизвестного в социальных сетях. В ходе задержания он якобы заявил о том, что хотел некой славы, потому и решился на преступление», — написала она в телеграм-канале.

Возбуждены дела по части 3 статьи 30, пунктам «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более малолетних лиц), части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

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ЧП #Происшествия #Иркутск
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Топ комментариев

nicollaich

Андрюша, надо всегда помнить о том, что слово-не воробей.

mosquito__2010

начал осознавать постепенно макаревич что всю дорогу жил в мире западных иллюзий. ситуацию можно было...

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

Asd10

Стигматизирует его это как понимать? Весь болячками покрылся???