Центробанк продлил ограничения на перевод валюты за рубеж

Центробанк продлил до 31 марта 2025 года ограничения на перевод средств за рубеж, впервые такие ограничения были введены в марте 2022 года.

Граждане России и нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов или эквивалент в другой иностранной валюте.

Лимиты на перечисления через системы денежных переводов сохранятся на уровне 10 тысяч долларов в месяц. Физлица по-прежнему смогут перевести за рубеж средства в размере заработной платы.

Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц. Банки из недружественных стран могут проводить переводы рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских банках, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.