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Центробанк продлил ограничения на перевод валюты за рубеж

Источник:
Sibnet.ru
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Центробанк продлил до 31 марта 2025 года ограничения на перевод средств за рубеж, впервые такие ограничения были введены в марте 2022 года.

Граждане России и нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов или эквивалент в другой иностранной валюте.

Лимиты на перечисления через системы денежных переводов сохранятся на уровне 10 тысяч долларов в месяц. Физлица по-прежнему смогут перевести за рубеж средства в размере заработной платы.

Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц. Банки из недружественных стран могут проводить переводы рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских банках, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

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Топ комментариев

nicollaich

Андрюша, надо всегда помнить о том, что слово-не воробей.

mosquito__2010

начал осознавать постепенно макаревич что всю дорогу жил в мире западных иллюзий. ситуацию можно было...

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

Asd10

Стигматизирует его это как понимать? Весь болячками покрылся???