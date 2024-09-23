ChatGPT запустили на калькуляторе

ChatGPT запустили на популярном графическом калькуляторе Texas Instruments TI-84. Для этого энтузиаст встроил в него Wi-Fi-модуль.

Разработчик назвал такой калькулятор идеальным устройством для списывания. Доступ к интернету позволяет пользователям вводить запросы с клавиатуры калькулятора и получать ответы ChatGPT на экране устройства в режиме реального времени.

Ключевой элемент модификации — миниатюрный Wi-Fi-контроллер Seed Studio ESP32-C3 стоимостью около 5 долларов. Также энтузиаст установил дополнительные электронные компоненты для взаимодействия с системами калькулятора.

Кроме этого, он разработал специальное программное обеспечение для самодельного микроконтроллера и калькулятора. Исходный код проекта размещен в публичном репозитории на GitHub.

Помимо ChatGPT, устройство предлагает встроенный браузер изображений, открывающий доступ к заранее подготовленным наглядным пособиям, хранящимся на сервере. Также можно загружать текстовые шпаргалки.

При этом программа запуска может загружаться по требованию, что позволяет избежать ее обнаружения при проверке или очистке памяти калькулятора преподавателем перед тестом. Внешне такой калькулятор ничем не отличается от обычного.