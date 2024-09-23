Раскрыта стоимость токена Hamster Kombat

Курс криптовалюты Hamster Kombat (HMSTR) составил 0,01 доллара за токен, следует из данных криптобиржи Bybit.

Игроки на первом этапе смогут вывести только 10% заработанных токенов. Официально токены HMSTR выйдут 26 сентября, после чего ими можно будет торговать на биржах. Когда будет дано разрешение на вывод всех заработанных денег, разработчики не уточнили.

В среднем за 1 миллион накопленных ресурсов игроки получат по 220 HMSTR. Если конвертировать криптовалюту по текущему курсу в реальные деньги, то доход игрока на каждый миллион токенов составит порядка 200 рублей.

Hamster Kombat доступна в формате мини-приложения в Telegram. Игра формата p2e («Играй, чтобы зарабатывать») работает на базе блокчейн-платформы The Open Network (TON), запущенной командой мессенджера. Разработчики уже анонсировали второй сезон игры.