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Родители отравившихся детей в Красноярском крае дали показания

Источник:
Sibnet.ru
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Отделение красноярской больницы
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю

Отец и мать четырех детей, скончавшихся от отравлений в Красноярском крае, пришли в себя, их опросили следователи, сообщило СУ СК РФ по региону.

Семья из шести человек в субботу, 21 сентября, была госпитализирована с признаками отравления. К понедельнику четверо детей: девочки 6, 11 и 12 лет и 13-летний мальчик — умерли. Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы смерть детей наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества.

Женщина рассказала следователям, что 19 и 20 сентября покупала в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу. Утром 20 сентября она сварила пельмени, их ели она, супруг и двое детей.

В обед двое детей самостоятельно сварили пельмени. Вечером взрослые ели приготовленную курицу с картошкой, а дети — снова пельмени. Посторонних веществ во время приготовления блюд женщина не добавляла, приправу использовала только при приготовлении курицы.

Утром 21 сентября дети пожаловались на плохое самочувствие, затем признаки кишечного расстройства появились у взрослых.

Из первых показаний отца следует, что курицу не пробовала только старшая дочь, пельмени ели все члены семьи. Вечером и родители, и дети чувствовали себя нормально. Симптомы пищевого отравления появились у них около 6.00 на следующий день. Мужчина принимал омепразол, но это не помогло.

Однако, по данным прокуратуры Красноярского края, видеозапись с камер торгового павильона не подтвердила, что женщина покупала там курицу.

Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.

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Топ комментариев

nicollaich

Андрюша, надо всегда помнить о том, что слово-не воробей.

mosquito__2010

начал осознавать постепенно макаревич что всю дорогу жил в мире западных иллюзий. ситуацию можно было...

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

Asd10

Стигматизирует его это как понимать? Весь болячками покрылся???