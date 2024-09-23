Названа смертельно опасная пищевая привычка

Диета с низким содержанием ненасыщенных жирных кислот омега-6 и регулярным употреблением газированных напитков увеличивает риск инсульта, предупредила кардиолог, эксперт по сердечно-сосудистым заболеваниям в Вашингтонском университете Кэтрин Джонсон.

Такая распространенная ошибка в питании увеличивает риск смертельно опасного приступа примерно на 5%, пишет Daily Mail. По ее словам, 88% инсультов вызывают причины, которые успешно поддаются коррекции.

Кроме неправильных пищевых привычек, риски инсульта также значительно увеличивают курение и проживание в районах с плохой экологией. Данные факторы вызывают почти треть всех приступов.

Джонсон уточнила, что наиболее опасными факторами инсульта считаются высокий уровень холестерина, гипертония, избыточная масса тела и пассивный образ жизни. Все эти факторы успешно поддаются корректировке.