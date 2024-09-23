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Фотоловушка нежданно сняла снежного барса в горной реке. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Редчайший момент перехода снежного барса через горную реку удалось запечатлеть на фотоловушку, сообщил центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис».

На видео ирбис по имени Сатир переходит мелкую речушку. По словам участников экспедиции, необычность кадров заключается не только в сюжете, но и в том, что изначально объектив нацелили на горы.

Группировка снежного барса обитает на хребте Чихачёва в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Но там не создано ни одной особо охраняемой природной территории.

По оценкам экспертов, в России обитает не больше 90 снежных барсов, но точное их число неизвестно. На Алтае исследователи обнаружили 44 особи, из которых 24 обитают на территории национального парка «Сайлюгемский».

Удивительные факты о снежном барсе

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Жизнь #Звери #Республика Алтай
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