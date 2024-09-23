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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Призывники осенью получат бумажные повестки

Источник:
«Интерфакс»
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Основанием для призыва на срочную военную службу этой осенью будут являться бумажные повестки, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, республика Марий-Эл и, по-моему, Сахалин», — сказал «Интерфаксу» Картаполов.

По его словам, «в этих регионах будут направляться, в том числе, и электронные повестки».

«Сейчас необходимо наработать методологию применения реестра с расчетом, чтобы 1 января 2025 года, как поставил задачу верховный главнокомандующий, он уже заработал в полном объеме и был передан на эксплуатацию министерству обороны», — пояснил парламентарий.

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в России. Согласно документу, будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса.

Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Они будут, в частности, рассылаться через портал «Госуслуги». Кроме того, вводится возможность оповещения о призыве на военную службу заказными почтовыми отправлениями.

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Топ комментариев

mosquito__2010

начал осознавать постепенно макаревич что всю дорогу жил в мире западных иллюзий. ситуацию можно было...

nicollaich

Андрюша, надо всегда помнить о том, что слово-не воробей.

scorpion2777

Ещё одна версия-обезьяна и граната.

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.