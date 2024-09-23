Зеленский оценил результаты ВСУ в Курской области

Операция ВСУ в Курской области «дала некоторые результаты», однако рано судить, является ли она успехом или неудачей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я не озабочен историческими успехами. Я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас. Однако мы можем сказать, что это уже дало некоторые результаты. <...> Это показало нашим партнерам, на что мы способны», — сказал Зеленский в интервью The New Yorker.

По словам президента Украины, операция в Курской области также снизила нагрузку для украинских войск на Донбассе.

Вооруженные силы Украины зашли в Курскую область 6 августа. К 12 августа под контролем ВСУ находились находились 28 населенных пунктов, сообщал глава региона Алексей Смирнов.

Минобороны спустя месяц доложило об освобождении 12 поселений. Ведомство ежедневно отчитывается об отражении атак ВСУ в регионе и потерях украинской стороны.