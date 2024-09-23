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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Подсчитана стоимость владения классической «Нивой»

Источник:
Sibnet.ru
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Владелец классического внедорожника Lada Niva Legend за год потратит 270 тысяч рублей, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ.

Стоимость владения Lada Niva Legend за месяц составит 22,5 тысячи рублей, за год — 270,3 тысячи рублей, за пять лет — 1,35 миллиона рублей, приводит Autonews расчеты НАПИ.

Сумма складывается из расходов на страховку (ОСАГО и каско), покупку шин и их замену, а также трат на топливо при среднем расходе, заявленном производителем, техобслуживание, ремонт, оплату налогов и сборов.

При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге 20 тысяч километров в год. Для исследования взяли машину в комплектации Classic за 981 тысячу рублей.

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Тема: Русские машины
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