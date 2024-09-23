Подсчитана стоимость владения классической «Нивой»

Владелец классического внедорожника Lada Niva Legend за год потратит 270 тысяч рублей, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ.

Стоимость владения Lada Niva Legend за месяц составит 22,5 тысячи рублей, за год — 270,3 тысячи рублей, за пять лет — 1,35 миллиона рублей, приводит Autonews расчеты НАПИ.

Сумма складывается из расходов на страховку (ОСАГО и каско), покупку шин и их замену, а также трат на топливо при среднем расходе, заявленном производителем, техобслуживание, ремонт, оплату налогов и сборов.

При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге 20 тысяч километров в год. Для исследования взяли машину в комплектации Classic за 981 тысячу рублей.