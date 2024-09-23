Байден не принял решение по снятию ограничений на удары по России

Президент США Джо Байден заявил, что пока не принял решение в отношении снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России.

«Нет», — приводит «Интерфакс» слова Байдена, сказанные им в ответ на соответствующий вопрос журналистов президентского пула.

Ранее британская радиостанция LBC со ссылкой на источники сообщала, что администрация Байдена опасается, что изменение политики в отношении использования Украиной дальнобойного оружия может навредить предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис.

По данным радиостанции, США и Великобритания в итоге, возможно, одобрят использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по РФ, но сделают это «тайно», а официально объявят о решении только после того, «как первые ракеты будут запущены».

СМИ предполагают, что окончательное решение может быть принято уже на текущей неделе во время Генассамблеи ООН.