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Байден не принял решение по снятию ограничений на удары по России

Источник:
«Интерфакс»
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Президент США Джо Байден заявил, что пока не принял решение в отношении снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России.

«Нет», — приводит «Интерфакс» слова Байдена, сказанные им в ответ на соответствующий вопрос журналистов президентского пула.

Ранее британская радиостанция LBC со ссылкой на источники сообщала, что администрация Байдена опасается, что изменение политики в отношении использования Украиной дальнобойного оружия может навредить предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис.

По данным радиостанции, США и Великобритания в итоге, возможно, одобрят использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по РФ, но сделают это «тайно», а официально объявят о решении только после того, «как первые ракеты будут запущены».

СМИ предполагают, что окончательное решение может быть принято уже на текущей неделе во время Генассамблеи ООН.

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mosquito__2010

начал осознавать постепенно макаревич что всю дорогу жил в мире западных иллюзий. ситуацию можно было...

nicollaich

Андрюша, надо всегда помнить о том, что слово-не воробей.

scorpion2777

Ещё одна версия-обезьяна и граната.

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.