Перепись населения в 2030 году пройдет в новом формате

Всероссийская перепись населения в 2030 году пройдет полностью в цифровом формате, следует из проекта стратегии развития Росстата и государственной статистики.

В рамках переписи впервые будут использованы административные данные единого федерального информационного регистра сведений о населении, который ведет Федеральная налоговая служба. Эти данные будут применяться для частичного предзаполнения переписного листа в электронном виде.

Это мера позволит значительно снизить нагрузку на респондентов и сократить время внесения сведений, приводит РБК проект стратегии развития Росстата и государственной статистики.

Помимо этого, к 2030 году число интервьюеров при проведении переписи населения будет сокращено в два раза, а более половины вопросов анкет при обследованиях населения будут предзаполнены с использованием административных данных.