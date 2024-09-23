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Перепись населения в 2030 году пройдет в новом формате

Источник:
РБК
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Всероссийская перепись населения в 2030 году пройдет полностью в цифровом формате, следует из проекта стратегии развития Росстата и государственной статистики.

В рамках переписи впервые будут использованы административные данные единого федерального информационного регистра сведений о населении, который ведет Федеральная налоговая служба. Эти данные будут применяться для частичного предзаполнения переписного листа в электронном виде.

Это мера позволит значительно снизить нагрузку на респондентов и сократить время внесения сведений, приводит РБК проект стратегии развития Росстата и государственной статистики.

Помимо этого, к 2030 году число интервьюеров при проведении переписи населения будет сокращено в два раза, а более половины вопросов анкет при обследованиях населения будут предзаполнены с использованием административных данных.

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Топ комментариев

mosquito__2010

начал осознавать постепенно макаревич что всю дорогу жил в мире западных иллюзий. ситуацию можно было...

nicollaich

Андрюша, надо всегда помнить о том, что слово-не воробей.

scorpion2777

Ещё одна версия-обезьяна и граната.

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.