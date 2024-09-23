Трамп пообещал в случае проигрыша не идти на следующие выборы

Кандидат в президенты США Дональд Трамп исключил свое участие в следующих президентских выборах в 2028 году в случае проигрыша в ноябре.

«Я думаю, что <...> на этом все закончится. Я этого совсем не вижу. Я думаю, надеюсь, что мы добьемся успеха [на этих выборах]», — приводит РИА Новости слова Трампа.

Трамп стал старейшим кандидатом в президенты США после выхода из гонки действующего американского лидера Джо Байдена. В случае победы республиканец может отобрать у Байдена статус самого пожилого американского лидера.

Ему 78 лет, как и действующему президенту было в 2020 году, но он родился в июне, а нынешний американский лидер — в ноябре. Таким образом, если Трамп выиграет выборы, он станет главой США на несколько месяцев старше, чем был Байден на момент инаугурации.