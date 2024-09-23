Авиакомпания S7 создала легкомоторный самолет Tango

S7 Group совместно с СибНИА провела первый тестовый полет летного демонстратора самолета Tango, сообщила пресс-служба компании.

В ходе испытаний на аэродроме в Московской области самолет совершил отрыв от полосы, выполнил программу первого вылета и успешно приземлился. Управлял самолетом летчик-испытатель-инструктор 1-го класса Владимир Барсук Сибирского НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина.

Tango — это четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, разработка которого велась последние полтора года на технической базе S7 в Торбеево. Он изготовлен из отечественных композитных материалов.

На самолете установлен двигатель UL Power 520is. Параллельно с разработкой самолета Tango, холдинг S7 Group создает собственный двигатель аналогичной мощности. Первый образец этого двигателя в настоящее время проходит тестовые испытания.

В перспективе планируется использовать самолет для первоначальной подготовки авиационных кадров в России. Воздушное судно также будет применяться для полетов в частных целях.