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Авиакомпания S7 создала легкомоторный самолет Tango

Источник:
Sibnet.ru
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Летный демонстратор самолета Tango
Фото: © S7 Group

S7 Group совместно с СибНИА провела первый тестовый полет летного демонстратора самолета Tango, сообщила пресс-служба компании.

В ходе испытаний на аэродроме в Московской области самолет совершил отрыв от полосы, выполнил программу первого вылета и успешно приземлился. Управлял самолетом летчик-испытатель-инструктор 1-го класса Владимир Барсук Сибирского НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина.

Tango — это четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, разработка которого велась последние полтора года на технической базе S7 в Торбеево. Он изготовлен из отечественных композитных материалов.

На самолете установлен двигатель UL Power 520is. Параллельно с разработкой самолета Tango, холдинг S7 Group создает собственный двигатель аналогичной мощности. Первый образец этого двигателя в настоящее время проходит тестовые испытания.

В перспективе планируется использовать самолет для первоначальной подготовки авиационных кадров в России. Воздушное судно также будет применяться для полетов в частных целях.

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Экономика #Авиа #Новосибирск
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