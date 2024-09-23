Суд арестовал 43 банковских счета по делу Тимура Иванова

Суд в Москве арестовал десятки банковских вклада по делу
бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве,
следует из судебных материалов.
В решении суда упомянуто 43 вклада. Они открыты в трех
российских банках, приводит РИА Новости судебные материалы.
Экс-замминистра обороны обвиняют по части 6 статьи 290
Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15
лет лишения свободы.
Взятка, вменяемая Иванову, превышает миллиард рублей, в
случае, если суд признает его вину доказанной, то может оштрафовать его на
сумму стократно превышающую взятку. Помимо этого, суд указал на возможность
конфискации имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны
работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются
в получении взяток в особо крупном размере.