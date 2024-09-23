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Суд арестовал 43 банковских счета по делу Тимура Иванова

Источник:
РИА Новости
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Суд в Москве арестовал десятки банковских вклада по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, следует из судебных материалов.

В решении суда упомянуто 43 вклада. Они открыты в трех российских банках, приводит РИА Новости судебные материалы.  

Экс-замминистра обороны обвиняют по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Взятка, вменяемая Иванову, превышает миллиард рублей, в случае, если суд признает его вину доказанной, то может оштрафовать его на сумму стократно превышающую взятку. Помимо этого, суд указал на возможность конфискации имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.

По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере.

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