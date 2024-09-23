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Четвертый ребенок умер от неизвестного отравления в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Дом семьи, отравившейся в селе Красная Сопка Красноярского края
Дом отравившейся семьи
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Четвертый ребенок скончался в семье, отравившейся неизвестным веществом в селе Красная Сопка, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В ночь на понедельник, 23 сентября, умерла 12-летняя девочка.

По данным следствия, 21 сентября семья с четырьмя детьми обратилась в больницу с признаками отравления. Двое детей: шестилетняя девочка и 13-летний мальчик — скончались в медицинском учреждении. На следующий день умер 11-летний мальчик.

Накануне трагедии мать купила в местном магазине «Олимп» курицу и пельмени, ими семья поужинала.

Согласно предварительным данным экспертов, смерть детей наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Несколько телеграм-каналов написали, что на кухне вместе с приправами находилась отрава от мух.

Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.

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ЧП #Происшествия #Красноярск
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