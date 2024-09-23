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Макрон призвал Европу переосмыслить отношения с Россией

Источник:
ТАСС
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Европа в какой-то момент должна будет переосмыслить свои отношения с Россией, заявил на международной конференции по вопросам мира президент Франции Эмманюэль Макрон.

Необходимо задуматься о «мире в Европе завтрашнего дня» при участии всех заинтересованных игроков и с учетом того, что Европа «не ограничивается Евросоюзом и НАТО», цитирует ТАСС Макрона.

«Мы пытаемся развивать Европейское политическое сообщество, но нам нужно будет задуматься о новой форме организации Европы, а затем переосмыслить наши связи с Россией, [подумав] о мире на этом [европейском] континенте», — отметил Макрон.

По его словам, страны Европы и мира должны сосредоточиться на том, чтобы «построить новый мировой порядок». «Это, несомненно, величайший вызов современности, потому что наш нынешний порядок неполноценен и несправедлив. Он неполноценен, потому что был задуман в конце Второй мировой войны», — пояснил Макрон.

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