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Фильм «Граф Монте-Кристо» ожидаемо возглавил прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»

Французский фильм «Граф Монте-Кристо» стал лидером проката по итогу прошедшего уикенда, собрав кассу в 58,6 миллиона рублей.

«Граф Монте-Кристо» еще до старта в кино показывал неплохие результаты по предпродаже билетов, поэтому его лидерство ожидаемо.

На втором месте по сборам остается мультфильм про Лунтика, который идет в кино четвертую неделю. У фильма «Лунтик: Возвращение домой» 49,5 миллиона.

Далее в топ-5 лидеров по кассовым сборам следуют новинки прошлой недели: «Хеллбой: Проклятие горбуна» (32,5 миллиона рублей), «Субстанция» (32,5 миллиона рублей), «Маме снова 17» (27,5 миллиона рублей).

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

nicollaich

Андрюша, надо всегда помнить о том, что слово-не воробей.

scorpion2777

Ещё одна версия-обезьяна и граната.

mosquito__2010

это они до сих пор ищут оправдание тому почему получились украине вилы ? молодцы

mosquito__2010

начал осознавать постепенно макаревич что всю дорогу жил в мире западных иллюзий. ситуацию можно было...