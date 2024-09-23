Фильм «Граф Монте-Кристо» ожидаемо возглавил прокат

Французский фильм «Граф Монте-Кристо» стал лидером проката по итогу прошедшего уикенда, собрав кассу в 58,6 миллиона рублей.

«Граф Монте-Кристо» еще до старта в кино показывал неплохие результаты по предпродаже билетов, поэтому его лидерство ожидаемо.

На втором месте по сборам остается мультфильм про Лунтика, который идет в кино четвертую неделю. У фильма «Лунтик: Возвращение домой» 49,5 миллиона.

Далее в топ-5 лидеров по кассовым сборам следуют новинки прошлой недели: «Хеллбой: Проклятие горбуна» (32,5 миллиона рублей), «Субстанция» (32,5 миллиона рублей), «Маме снова 17» (27,5 миллиона рублей).