Россия вошла в число стран с самым дешевым вином

Россия вошла в топ-30 стран с самым дешевым вином — средняя стоимость бутылки в стране составила 595 рублей или 6,42 доллара.

Страной с самым доступным по цене алкоголем стал Бутан — там за бутылку нужно выложить всего 3,58 доллара. На втором месте оказалась Аргентина (четыре доллара), а третью строчку заняла Украина (4,34 доллара), подсчитали эксперты РИА Новости.

В верхней части рейтинга ожидаемо расположились винодельческие края: на шестом месте — ЮАР (4,6 доллара), на девятом — Португалия (5,02 доллара), на одиннадцатом — Молдавия (5,15 доллара). Чуть ниже, на 12-й строчке, оказались Чили (5,37 доллара), а Испания с ценой в 5,57 доллара заняла 17-е место.

России досталось 29-е место. Наши ближайшие соседи по рейтингу — африканские страны: Гвинея-Бисау (6,37 доллара) и Либерия (6,5 доллара). А вот дороже всего вино в Туркмении (31,43 доллара), Сингапуре (27,13 доллара) и Бахрейне (23,88 доллара).

По данным Международной организации виноградарства и виноделия, крупнейшими производителями вина в прошлом году стали Франция (20%), Италия (16%) и Испания (12%). При этом по стоимости Франция оказалась на 67-м месте (7,82 доллара), а Италия — на 40-м (6,69 доллара).