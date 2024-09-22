НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия вошла в число стран с самым дешевым вином

Источник:
РИА Новости
278 2

Россия вошла в топ-30 стран с самым дешевым вином — средняя стоимость бутылки в стране составила 595 рублей или 6,42 доллара.

Страной с самым доступным по цене алкоголем стал Бутан — там за бутылку нужно выложить всего 3,58 доллара. На втором месте оказалась Аргентина (четыре доллара), а третью строчку заняла Украина (4,34 доллара), подсчитали эксперты РИА Новости.

В верхней части рейтинга ожидаемо расположились винодельческие края: на шестом месте — ЮАР (4,6 доллара), на девятом — Португалия (5,02 доллара), на одиннадцатом — Молдавия (5,15 доллара). Чуть ниже, на 12-й строчке, оказались Чили (5,37 доллара), а Испания с ценой в 5,57 доллара заняла 17-е место.

России досталось 29-е место. Наши ближайшие соседи по рейтингу — африканские страны: Гвинея-Бисау (6,37 доллара) и Либерия (6,5 доллара). А вот дороже всего вино в Туркмении (31,43 доллара), Сингапуре (27,13 доллара) и Бахрейне (23,88 доллара).

По данным Международной организации виноградарства и виноделия, крупнейшими производителями вина в прошлом году стали Франция (20%), Италия (16%) и Испания (12%). При этом по стоимости Франция оказалась на 67-м месте (7,82 доллара), а Италия — на 40-м (6,69 доллара).

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Минимальный набор продуктов подешевел впервые с начала года
Власти заинтересовались повышением цен на хлеб
Продажи алкоголя в России за 10 лет сократились на 21,5%
Экономист допустил снижение цен на ряд продуктов в России
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кремль назвал очень опасной реакцию НАТО на предупреждение Путина
Сотни членов «Хезболлы» пострадали при взрыве пейджеров
Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» над Россией
Кремль отреагировал на предложение Польши о передаче Крыма ООН
Обсуждение (2)
О самом главном
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
65
Сотни членов «Хезболлы» пострадали при взрыве пейджеров
36
Генсек НАТО не увидел перехода красных линий в ударах по России
35
Кремль назвал очень опасной реакцию НАТО на предупреждение Путина
20
Россия нанесла удар по сухогрузу с оружием для ВСУ
20
Песков заявил об отсутствии у России альтернативы победе в СВО