Россия вошла в число стран с самым дешевым вином

Россия вошла в топ-30 стран с самым дешевым вином — средняя
стоимость бутылки в стране составила 595 рублей или 6,42 доллара.
Страной с самым доступным по цене алкоголем стал Бутан — там
за бутылку нужно выложить всего 3,58 доллара. На втором месте оказалась
Аргентина (четыре доллара), а третью строчку заняла Украина (4,34 доллара), подсчитали
эксперты РИА Новости.
В верхней части рейтинга ожидаемо расположились
винодельческие края: на шестом месте — ЮАР (4,6 доллара), на девятом —
Португалия (5,02 доллара), на одиннадцатом — Молдавия (5,15 доллара). Чуть
ниже, на 12-й строчке, оказались Чили (5,37 доллара), а Испания с ценой в 5,57
доллара заняла 17-е место.
России досталось 29-е место. Наши ближайшие соседи по
рейтингу — африканские страны: Гвинея-Бисау (6,37 доллара) и Либерия (6,5
доллара). А вот дороже всего вино в Туркмении (31,43 доллара), Сингапуре (27,13
доллара) и Бахрейне (23,88 доллара).
По данным Международной организации виноградарства и
виноделия, крупнейшими производителями вина в прошлом году стали Франция (20%),
Италия (16%) и Испания (12%). При этом по стоимости Франция оказалась на 67-м
месте (7,82 доллара), а Италия — на 40-м (6,69 доллара).