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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков заявил об отсутствии у России альтернативы победе в СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России нет альтернативы победе в специальной военной операции.

«Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас», — сказал Песков в интервью для программы «Москва.Кремль. Путин».

По его словам, с Россией воюют. «Они воюют с нами коллективно, перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель — это стратегически и тактически победить Россию», — отметил Песков.  

«Это обязывает нас очень серьезно относиться к этой их позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать специальную военную операцию, с тем чтобы достичь всех наших целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу самим», — подчеркнул представитель Кремля.

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Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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