Песков заявил об отсутствии у России альтернативы победе в СВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для
России нет альтернативы победе в специальной военной операции.
«Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас», — сказал Песков в интервью для программы «Москва.Кремль. Путин».
По его словам, с Россией воюют. «Они воюют с нами
коллективно, перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель — это
стратегически и тактически победить Россию», — отметил Песков.
«Это обязывает нас очень серьезно относиться к этой их
позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать
специальную военную операцию, с тем чтобы достичь всех наших целей, выполнить
все поставленные задачи и одержать победу самим», — подчеркнул представитель
Кремля.