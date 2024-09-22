Песков заявил об отсутствии у России альтернативы победе в СВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России нет альтернативы победе в специальной военной операции.

«Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас», — сказал Песков в интервью для программы «Москва.Кремль. Путин».

По его словам, с Россией воюют. «Они воюют с нами коллективно, перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель — это стратегически и тактически победить Россию», — отметил Песков.

«Это обязывает нас очень серьезно относиться к этой их позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать специальную военную операцию, с тем чтобы достичь всех наших целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу самим», — подчеркнул представитель Кремля.