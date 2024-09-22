Ежедневное употребление пельменей может привести к набору
веса и ожирению, это прежде всего, относится к любителям полуфабрикатов из магазинов,
предупредила врач-диетолог Галина Волкова.
«Если мы говорим о продукте, который был произведен на
заводе, то есть это ультрапереработанная пища, то, конечно, это тот продукт,
который должен минимально содержаться в нашем ежедневном рационе. Эти продукты,
как правило, вызывают ожирение», — сказала РИА Новости Волкова.
Домашние пельмени безопасны, отметила она. Но не
рекомендуется питаться ими каждый день, если есть желание сохранить или снизить
вес, добавила врач.