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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленского обвинили во лжи о потерях ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Зеленский намеренно скрывает реальное число погибших в Вооруженных силах Украины (ВСУ), заявила украинская журналистка.

Ранее газете The Wall Street Journal написала, что за время конфликта с Россией ВСУ потеряли 80 тысяч человек убитыми. Зеленский отверг эти данные. «Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, что была опубликована. Значительно», — сказал он.

«Зеленский лжет о количестве погибших военнослужащих ВСУ. Он говорит, что их гораздо меньше 80 тысяч! Но он никогда не скажет нам точное число», — отметила Панченко в соцсети X.

По ее словам, что украинский лидер скрывает настоящее число погибших солдат для создания иллюзии более благоприятной обстановки в рядах ВСУ.

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Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

mosquito__2010

это они до сих пор ищут оправдание тому почему получились украине вилы ? молодцы

mosquito__2010

очень деловые ребята проживают в европе. чем их там опаивают ? нет ну серьезно целыми сутками годами...

mosquito__2010

ты же должен был навсегда вернуться в лес

scorpion2777

Тебе знать не положено, рылом не вышел