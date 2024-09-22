Президент Владимир Зеленский намеренно скрывает реальное число погибших в Вооруженных силах Украины (ВСУ), заявила украинская журналистка.

Ранее газете The Wall Street Journal написала, что за время конфликта с Россией ВСУ потеряли 80 тысяч человек убитыми. Зеленский отверг эти данные. «Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, что была опубликована. Значительно», — сказал он.

«Зеленский лжет о количестве погибших военнослужащих ВСУ. Он говорит, что их гораздо меньше 80 тысяч! Но он никогда не скажет нам точное число», — отметила Панченко в соцсети X.

По ее словам, что украинский лидер скрывает настоящее число погибших солдат для создания иллюзии более благоприятной обстановки в рядах ВСУ.