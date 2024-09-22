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Литовский ведущий призвал расстреливать за русские песни

Источник:
Sibnet.ru
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Литовский телеведущий Альгис Раманаускас призвал расстреливать тех, что слушает песни и смотрит фильмы на русском языке с высокой громкостью,

«Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Так их... Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их? Или при детях... Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять. Детей у таких надо забирать», — приводит Sputnik слова Раманаускаса.

Депутат сейма Литвы Мингадугас Пуйдокас отреагировал на слова телеведущего. Он обратился в полицию и потребовал от спикера парламента и МИД оценить высказывания журналиста.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, русский язык в странах Прибалтики вытеснили уже из всех сфер жизни.

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Топ комментариев

mosquito__2010

это они до сих пор ищут оправдание тому почему получились украине вилы ? молодцы

mosquito__2010

очень деловые ребята проживают в европе. чем их там опаивают ? нет ну серьезно целыми сутками годами...

mosquito__2010

ты же должен был навсегда вернуться в лес

scorpion2777

Тебе знать не положено, рылом не вышел