Литовский ведущий призвал расстреливать за русские песни

Литовский телеведущий Альгис Раманаускас призвал расстреливать тех, что слушает песни и смотрит фильмы на русском языке с высокой громкостью,

«Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Так их... Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их? Или при детях... Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять. Детей у таких надо забирать», — приводит Sputnik слова Раманаускаса.

Депутат сейма Литвы Мингадугас Пуйдокас отреагировал на слова телеведущего. Он обратился в полицию и потребовал от спикера парламента и МИД оценить высказывания журналиста.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, русский язык в странах Прибалтики вытеснили уже из всех сфер жизни.