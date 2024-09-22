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Трамп заявил о беспокойстве за жизни членов своей семьи

Источник:
ТАСС
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Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, на которого покушались дважды за два месяца, признался, что беспокоится за жизни членов своей семьи.

«Обычно я не говорю об этом. Но да, мне приходится беспокоиться за свою семью», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им в интервью телеканалу Fox News.

Как затем пояснил штаб республиканца, его опасения вызваны «опасной и подлой риторикой [вице-президента] Камалы Харрис и Демократической партии».

В Трампа стреляли 13 июля на предвыборном митинге в округе Батлер (штат Пенсильвания). Федеральное бюро расследований США подтвердило, что случившееся рассматривается как попытка покушения на Трампа.

15 сентября ФБР сообщило о новом расследовании в связи со стрельбой у гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич во Флориде, где находился Трамп. Инцидент расценивается как возможная попытка покушения на него.

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