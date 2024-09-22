НАВЕРХ

Эксперт рассказал о шансах допуска России на Олимпиаду‑2026

Источник:
Sibnet.ru
341 0

Российскую сборную вряд ли допустят до Олимпиады2026, считает олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

«Меня интересует только полноценное участие. Наших спортсменов итак по полной унизили в Париже — не пустили на церемонии открытия и закрытия. Зачем это терпеть? Нужно ехать только с флагом и гимном. А полноценно нас вряд ли допустят», — сказала Васильев «Матч ТВ».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в медальном зачете.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия соревнований запланирована на 6 февраля. Закроются Игры 22 февраля.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Загитова вошла в число просителей грантов на ледовые шоу
Олимпийская чемпионка Степанова объявила о беременности
Фигуристов США наградили отобранным у России золотом Игр в Пекине
Объявлена дата получения фигуристами США золота пекинской Олимпиады
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Паралимпиец Андрей Вдовин
Российским паралимпийцам отказали в подарках от Samsung
17.09.2024 14:31
Новак Джокович
Джокович заявил о проблеме допинга в теннисе
25.08.2024 12:35
Ирина Винер
Винер предрекла отсутствие россиян на Олимпиаде в Лос‑Анджелесе
23.08.2024 11:51
Прыжок с шестом
Прыгун снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился медали
04.08.2024 12:25
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

mosquito__2010

это они до сих пор ищут оправдание тому почему получились украине вилы ? молодцы

mosquito__2010

очень деловые ребята проживают в европе. чем их там опаивают ? нет ну серьезно целыми сутками годами...

mosquito__2010

ты же должен был навсегда вернуться в лес

scorpion2777

Тебе знать не положено, рылом не вышел