Эксперт рассказал о шансах допуска России на Олимпиаду‑2026

Российскую сборную вряд ли допустят до Олимпиады2026, считает
олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
«Меня интересует только полноценное участие. Наших спортсменов итак по полной унизили в Париже — не пустили на церемонии открытия и закрытия. Зачем это терпеть? Нужно ехать только с флагом и гимном. А полноценно нас вряд ли допустят», — сказала Васильев «Матч ТВ».
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет
(МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и
рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым
соревнованиям.
В конце 2023 года организация решила допустить россиян и
белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было
необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и
белорусов не учитывались в медальном зачете.
Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и
Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия соревнований запланирована на 6 февраля.
Закроются Игры 22 февраля.