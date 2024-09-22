Макаревич назвал унизительным статус иноагента

Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом) считает, что решение Минюста внести музыканта в реестр иноагентов унижает его человеческое достоинство, говорится в тексте решения Замоскворецкого суда Москвы.

Макаревич попытался оспорить решение Минюста России о признании его иноагентом и подал иск в суд. «<…> истец утверждает, что статус иностранного агента является унижающим его достоинство, он понижает его положение, его репутацию в глазах других людей и своих, серьезно ограничивают его возможность заниматься общественной деятельностью и стигматизирует его», — приводит ТАСС материалы суда.

По мнению суда, у Минюста России имелись основания для принятия решения о внесении Макаревича в реестр иноагентов, поскольку представленными доказательствами подтверждается осуществление им политической деятельности в интересах иностранного государства.

Макаревич «осуществляет политическую деятельность в интересах Украины, поскольку попал под ее влияние», сказано в судебном решении.