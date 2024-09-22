Макаревич назвал унизительным статус иноагента

Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом) считает, что
решение Минюста внести музыканта в реестр иноагентов унижает его человеческое
достоинство, говорится в тексте решения Замоскворецкого суда Москвы.
Макаревич попытался оспорить решение Минюста России о признании
его иноагентом и подал иск в суд. «<…>
истец утверждает, что статус иностранного агента является унижающим его
достоинство, он понижает его положение, его репутацию в глазах других людей и
своих, серьезно ограничивают его возможность заниматься общественной
деятельностью и стигматизирует его», — приводит ТАСС материалы суда.
По мнению суда, у Минюста России имелись основания для
принятия решения о внесении Макаревича в реестр иноагентов, поскольку
представленными доказательствами подтверждается осуществление им политической
деятельности в интересах иностранного государства.
Макаревич «осуществляет политическую деятельность в
интересах Украины, поскольку попал под ее влияние», сказано в судебном решении.