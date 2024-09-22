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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Макаревич назвал унизительным статус иноагента

Источник:
ТАСС
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Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом) считает, что решение Минюста внести музыканта в реестр иноагентов унижает его человеческое достоинство, говорится в тексте решения Замоскворецкого суда Москвы.

Макаревич попытался оспорить решение Минюста России о признании его иноагентом и подал иск в суд.  «<…> истец утверждает, что статус иностранного агента является унижающим его достоинство, он понижает его положение, его репутацию в глазах других людей и своих, серьезно ограничивают его возможность заниматься общественной деятельностью и стигматизирует его», — приводит ТАСС материалы суда.

По мнению суда, у Минюста России имелись основания для принятия решения о внесении Макаревича в реестр иноагентов, поскольку представленными доказательствами подтверждается осуществление им политической деятельности в интересах иностранного государства.

Макаревич «осуществляет политическую деятельность в интересах Украины, поскольку попал под ее влияние», сказано в судебном решении.

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Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

это они до сих пор ищут оправдание тому почему получились украине вилы ? молодцы

mosquito__2010

очень деловые ребята проживают в европе. чем их там опаивают ? нет ну серьезно целыми сутками годами...

mosquito__2010

ты же должен был навсегда вернуться в лес

scorpion2777

Тебе знать не положено, рылом не вышел