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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД исключил участие России в «саммитах мира» по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Россия не будет участвовать во втором саммите мира, который президент Украины Владимир Зеленский планирует провести осенью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Этот саммит «ничего общего с урегулированием не имеет», а его цель — «протащить абсолютно нежизнеспособную «формулу Зеленского» в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны Мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции», отметила Захарова.

«Мы в таких «саммитах» участвовать не будем», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

При этом она подчеркнула, что Москва не отказывается от урегулирования конфликта дипломатическим путем и готова к обсуждению «действительно серьезных предложений» с учетом ситуации «на земле», геополитических реалий и предложений президента Владимира Путина.

Без России и учета ее интересов достичь справедливого и устойчивого мира невозможно, заключила представитель МИДа.

Накануне Зеленский заявил о намерении уже в этом году организовать второй саммит мира, который поставит точку в конфликте и куда должны приехать представители России.

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Тема: Военная операция на Украине
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