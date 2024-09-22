МИД исключил участие России в «саммитах мира» по Украине

Россия не будет участвовать во втором саммите мира, который президент Украины Владимир Зеленский планирует провести осенью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Этот саммит «ничего общего с урегулированием не имеет», а его цель — «протащить абсолютно нежизнеспособную «формулу Зеленского» в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны Мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции», отметила Захарова.

«Мы в таких «саммитах» участвовать не будем», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

При этом она подчеркнула, что Москва не отказывается от урегулирования конфликта дипломатическим путем и готова к обсуждению «действительно серьезных предложений» с учетом ситуации «на земле», геополитических реалий и предложений президента Владимира Путина.

Без России и учета ее интересов достичь справедливого и устойчивого мира невозможно, заключила представитель МИДа.

Накануне Зеленский заявил о намерении уже в этом году организовать второй саммит мира, который поставит точку в конфликте и куда должны приехать представители России.