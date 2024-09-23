Новая участница реалити «Первые на деревне» устроила скандал

Блогер и певица Катя Адушкина станет новой участницей реалити «Первые на деревне», она заменила ушедшую в первом выпуске Евгению Штефан.

«Выжить в деревне» — реалити, где привыкшие к роскоши блогеры вынуждены жить в деревне Глухари без удобств и комфорта, зарабатывая еду на «грязных» физических испытаниях.

Больше всех появление Кати Адушкиной обрадует Настю Бэдбарби, ведь девушки давно дружат. Новенькая радушно поздоровается со всеми, но при этом отпустит неприятное замечание в адрес Егора Шипа. Ее слова заденут блогера.

«Тут начался какой-то негатив с ее стороны. Но я как истинный джентльмен не отвечал ей, потому что потом скажут, что Егор Шип сорвался на девочку. Но я считаю, что она повела себя крайне некрасиво. Мне очень не понравилось поведение Адушкиной», — признается Шип.

В новом выпуске блогеры узнают, что такое настоящие тачки, попробуют самостоятельно приготовить хлеб на опаре, а также устроят форсаж на синем тракторе. Успешное прохождение челленджей сможет принести им не только значительную сумму выигрыша, но и вожделенную еду.

Голосование снова пройдет со слезами. Вспомнится и инцидент с новенькой и общая атмосфера в «усадьбе». Но одна из участниц изменит ход церемонии.

Новый выпуск реалити-шоу «Выжить в деревне» выйдет в понедельник, 23 сентября, в 18.00 на ТНТ.